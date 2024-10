HRVATI GA SVOJATALI, ON IM OTEO MEDALJU!

"Ja sam i Srbin i Hrvat. Imam korene u obe zemlje i na to sam jako ponosan. Francuska je moja domovina, ali mi je drago što vučem korene iz bivše Jugoslavije. Zbog oca ću zauvek pamtiti finale protiv Hrvatske. Bile su to dva najbolja tima u pet godina, prepuna Arena, 15.000 ljudi i svi su bili protiv nas i protiv mene. Sećam se kad su se pevale himne, znam kako teško je bilo mom tati, njegov sin igra protiv Hrvatske u finalu Svetskog prvenstva. Kada je počela himna, a himna Hrvatske je jako lepa, počeo sam da plačem, bilo je stvarno čudno i video sam kako mi je otac osećao, razmišljao sam o njemu", dodao je Karabatić, koji je tada ipak imao poseban motiv protiv Hrvatske i doneo je svojoj Francuskoj titulu prvaka sveta. "Najdraža titula mi je ta sa Svetskog prvenstva u Hrvatskoj 2009. Mama i tata su bili u publici, gledali su utakmicu s tribina, a to je trenutak karijere koji nikad neću zaboraviti, pred 15.000 Hrvata koji su bili protiv mene... Joj, to nikad neću zaboraviti".