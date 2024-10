- Šta reći o Kilu, najveći tim na svetu. Višestruki evropski šampion i klupski prvak sveta. Očekujemo spektakl, da uživamo u jednom prazniku rukometa. Mi ćemo pokušati sve što je u našoj moći da napravimo najbolji mogući rezultat. To neće biti lako jer pred nama su svetska rukometna imena. Imamo mnogo samopouzdanja nakon pobede u Našicama gde je malo klubova uspelo da to učini što nam govori da smo na pravom putu. Jedva čekamo najveću utakmicu RK Vojvodine u svojoj istoriji - istakao je on.