„Drugari koji su već trenirali u beogradskom ‘Partizanu’ pričali su mi o tom klubu. Izuzetno mi se dopao njihov tim, način na koji rade i timski duh koji se ističe. Kada sam upoznala i trenere, bila sam sigurna da je baš to tim čiji deo želim da budem – zbog njihovih postignuća, ambicija i snova. Iako džudo nije preterano popularan sport među devojčicama, interesantno je da u džudo klubu ‘Partizan’ po brojnosti prednjače devojčice. To mi se takođe mnogo dopalo. Sve više devojčica trenira džudo i ostvaruju vrhunske rezultate“, ističe Natalija koja je sa prvenstva Evrope dva puta donela bronzano odličje – 2022. iz Poreča i 2024. iz Sofije, dodajući:

„Uskoro prelazim u juniorsku konkurenciju, to je starija uzrasna kategorija. Pokušaću da ponovim rezultate iz kadetske konkurencije i da ih nadmašim. U narednom periodu želim da osvojim svetsku medalju za juniore jer jedino tu medalju do sada nisam osvojila, a volela bih da odem i na Olimpijske igre u Los Anđeles 2028. godine. Očekuje me i veoma važno takmičenje – Superliga Srbije, to jest ekipno prvenstvo Srbije za žene i muškarce. Moj klub će pokušati da osvoji tron Srbije i duplu krunu.“