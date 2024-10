Legendarni Škot je u intervjuu za "Sandej Tajms" izjavio da se bolest proširila na kosti i da leka nema, kao i da to zna već godinu dana.

- Koliko god da se čini neprirodno, to je prirodno. Svi smo rođeni i svi ćemo umreti, sve je to deo procesa. Samo treba da podsećamo sebe da smo srećni da postoje lekovi koje možemo da uzmemo da to odložimo koliko god da je moguće - rekao je Hoj.