- Na pola puta do Karlovca, prevrnuo se kamion i to direktno ispred nas. Odmah po nesreći naši momci su pritrčali u pomoć povređenom vozaču te su rukama i nogama uspeli da probiju staklo i da ga izvuku iz kamiona pri čemu su i sami dobili povrede na ruci od krhotina stakla. Uz to smo vozaču pružili i prvu pomoć, ali zbog dugotrajnog čekanja nismo uspeli na da dođemo na vreme - napisali su iz kluba Bjelin Spačva i izazvali veliki broj reakcija iz kompletnog regiona.