- Danas smo opet tu zajedno sa Vama sportskim radnicima da razgovaramo na temu budućih strateških opredeljenja I gde to mi vidimo naš sistem sporta u narednih deset godina na koliko će biti oročena Strategija razvoja sporta koju Ministarstvo sporta priprema. Kao resorni minister formirao sam Radnu grupu za izradu Strategije razvoja sporta za period 2025-2035 sa pripadajućim Akcionim planom. Na početku našeg rada otpočeli smo veliko istraživanje koje treba da nam da odgovor u kakvom se trenutnom stanju nalazi naš sport I da u tom smislu probamo da nađemo možda neka nova rešenja, nove načine kako da dođemo do boljih rezultat ali I kao da povećamo obuhvat onih koji se redovono bave fizičkom kulturom. Sport je više od aktivnosti to je temelj zdravih zajednica, temelj razvoja mladih ljudi, jačanje identiteta kako ličnog tako I nacionalnog i stvaranje povezanosti među ljudima - rekao je ministar sporta Zoran Gajić i istakao četiri glavna izazova sa kojima se treba suočiti: finansiranje sportskih klubova, mali broj građana koji se redovno bave rekreativnim aktivnostima, nedovoljno razvijen školski I univerzitetskin sport. Istaknuto je da će se ova baviti pitanjima pozicije žena u sportu, sportom osoba sa invaliditetom, inovacijama u sportu, strategija treba da uključuje plan izgradnje i obnove sportskih objekata širom zemlje.