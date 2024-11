Muhamed Ali je preminuo 3. juna 2016. godine u 74. godini

Sada već davne 1974. godine u Kinšasiju, glavnom gradu Zaira (danas Demokratska republika Kongo) održan je, prema mnogima, najspektakularniji sportski događaj 20. veka.

U borbi za titulu u teškoj kategoriji boksovali su tadašnji šampion Džordž Forman i izazivač Muhamed Ali.

Slavna borba je nazvana "Grmljavina u džungli" ("Rumble in the jungle") i privukla je 60.000 gledalaca. Meč je završen pred kraj osme runde kada je legendarni Ali nokautirao Formena.

"Formen na podu! Meč je završen. Mohamed Ali je povratio titulu!"

Bio je to trenutak kada je čitavom bokserskom svetu zastao dah. Brzom kombinacijom leva-desna, Ali je "prosuo" Formena na pod – u osmoj rundi. Autsajder je pobedio prvaka sveta u teškoj kategoriji. Senzacija – pogotovo kada se zna da je "Big Džordž" u većini mečeva pobedu odnosio nokautom. Ali tada više nije važio za tako brzog i snažnog borca.

Muhamed Ali, mozda i najveći od svih (časopis TIME ga je proglasio za najvećeg sportistu 20. veka) u Zair je došao kao autsajder. Alijev skor iznosio je 44 – 2, oba poraza od Frejzera i Nortona. U tom momentu Forman je na vrhuncu, jači, mlađi (25 naspram Alijevih 32), pravi udarač, i svi su se pitali koliko može Ali da izdrži do nokauta.

Oba borca su celo leto trenirala u Zairu, ne bi li se aklimatizovali i pripremili na najbolji način. Po dolasku u Zair, Muhamed Ali je vrlo brzo uspostavio odličnu vezu sa narodom. Bio je omiljen na svakom koraku, on je prosto bio njihov idol i heroj, a naročito jer se borio za prava crne rase. Poznata je Alijeva izjava ‘’da je čak i Tarzan koji je gospodar crne dzungle u Africi – beo’’?! Za razliku od Alija, Formanovo ponašanje van ringa bilo je umereno. Bez pompeznih komentara i izjava, on je živeo jedan miran i povučen život.

Borci su za meč dobili po pet miliona dolara, a pare je obezbedio poznati afrički diktator Mobutu Sese Seko, koji je vladao Zairom od 1965-1996, a koji je imao nadimak "afrički Staljin". Prema navodima relevatnih izvora, da su njih dvojica boksovali dana, dobili bi svaki po 200 miliona dolara.

Ceo meč je bio propraćen nastupom najvećih ‘’afro zvezda’’ ‘BB Kinga, Dž. Brauna i drugih, ali je uprkos sjajnoj sportskoj i muzičkoj predstavi ostao u senci Zairskog diktatora. Suprotnosti su bile na svakom koraku, oba borca su živeli, trenirali i boksovali potpuno suprotno jedan od drugoga, dok činjenica da Ali i Forman dele deset miliona a da ceo narod Zaira gladuje predstavlja najveću kontradiktornost.

Prava pozadina ovog meča tek kasnije izlazi na videlo. Danas je poznato da je Mobutu ispod stadiona na kome su se Ali i Forman borili za titulu, sagradio zatvor za više hiljada ljudi. Pre meča više stotina njih je streljano za primer i ova činjenica baca senku na ovaj istorijski meč.

Po završetku, Ali je naravno izjavio da je najveći, Forman čestitao i to će označiti početak velikog prijateljstva između njih dvojice.

Dokumentarni film iz 1996. godine – ‘’Kada smo bili kraljevi’’ (When we were kings) koji je posvećen meču Ali - Forman, dobio je Oskara, a dva borca, rivala i prijatelja su se našli zajedno na pozornici i uveličali nagradu. Čak je Forman Aliju, tada već ozbiljno obolelom od Parkinsonove bolesti pomogao da se popne na pozornicu.

Forman, koga je Ali zvao "ružni Amerikanac", i njegov najveći rival postali su veliki prijatelji. Neraskidiva veza trajala je sve do trenutka kada je Ali napustio ovaj svet.

"Odlaskom Alija sa njim je otišao i deo mene. Teško mi je da zamislim da živim u svetu u kome nema Muhameda Alija. Verujte mi, on nije umro. On je i dalje živ. Jer uvek kada neko pokuša da se zauzme za nešto, ustane, pokaže stav, ako veruje u nešto, reći ćemo: 'Evo ga novi Muhamed Ali'. On će živeti večno. Kada sam čuo da je u bolnici plakao sam jer nisam želeo da ode. Možete da se molite koliko hoćete, ali ne želite da izgubite prijatelja. Ne želim da živim u svetu bez Muhameda Alija. To je strašno. To je jako tužno", kazao je veliki Forman na komemoraciji Muhamedu Aliju.

Danas svet i dalje priča o 'grmljavini u Kinšasi'. O svemu što su obojica dala boksu. Oni su boks.

"Nikad u ringu nisam imao težeg rivala od Alija. Bez obzira na to koliko ga jako udarao, nikada nije padao. Svima uvek pričam da smo svi mi bili povezani. Svi smo bili kao jedan. Forman, Ali i Frejzer - to je jedan čovek. Svet će zato biti mnogo drugačiji za mene kada njih dvojica nisu tu, to baš zvuči strašno. Muhamed Ali je priča o 20 boksera, priča koja pravi razliku u našim životima. Kada jednog dana postanem sveštenik, biću na ulici i niko me neće prepoznati zbog mog izgeleda i kose koje nema. Reći ću tada: 'Da, borio sam se Muhamedom Alijem', publika je klicala. Nedostajaće mi...", emotivno je govorio Forman.

Muhamed Ali je preminuo 3. juna 2016. godine u 74. godini.

Džordž Forman danas ima 75 godina i živi u mestu Maršal u Teksasu.