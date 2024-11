”Želim da se zahvalim Rukometnom savezu Srbije i ljudima koji su me pozvali da budem deo ove ekipe. Za mene je to velika čast jer su Srbija i reprezentacija uvek bili sam vrh mog sportskog bavljenja rukometom. Zadovoljstvo je biti deo Rukometnog saveza Srbije, ali i velika odgovornost i obaveza. Mišljenja sam da Srbija ne zaslužuje da bude 19. na Svetu ili u Evropi, ali isto tako da u ovom trenutku nije ni za medalju. Dug je put do oporavka i povratka na staze uspeha, ali na svima nama je da do njega i dođemo i da za četiri godine budemo deo Olimpijskih igara”, bile su reči novog sportskog direktora Orlova, Mladena Bojinovića.