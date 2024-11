– Dragi zvezdaši, drage „jele“ i dragi „borovi“, pre svega želim da vam čestitam na ovim priznanjima i naravno očekujem da će vam ona biti podstrek za dalji rad, da budete još bolji, još uspešniji, i ono što stalno ponavljam da uvek budete svesni crveno-belog dresa koji nosite. Nije lako biti sportista Crvene zvezde. Očekivanja su velika, pritisak je veliki i ne samo što se od vas očekuju trofeji i uspesi, od vas se očekuje pre svega da budete ljudi i ličnosti za primer. Mnogo toga ulažemo pre svega u omladinske škole i one su jako bitan segment svih naših klubova sportskog društva, od fusbalskog kluba do svih ostalih.

- Bio sam pre sedam dana u Parizu na izboru za najboljeg fudbalera sveta i ne mogu da vam prepričam koliko sam impresioniran, jer sam imao priliku da razgovaram i bolje upoznam najboljeg igrača sveta Rodrija. Bila je velika polemika, jer su mnogi favorizovali drugog fudbalera, igrača Real Madrida Vinisijusa Žuniora, međutim iz 100 različitih redakcija izabrali su baš Rodrija. I ne mogu da vam prepričam koliko mi je drago što je baš Rodri najbolji igrač sveta. Svima vam toplo preporučujem da ispratite Rodrijev život, rad i posvećenost. Kada je primao Zlatnu loptu rekao je da je drugačiji od ostalih, da je običan momak koji samo želi da uspe u životu. Nema nijednu tetovažu, nema društvene mreže, ne ponaša se kao razmažene zvezde i zaslužio je da bude to što jeste. On je skroman momak i voleo bih da svi vi ličite na Rodrija, pogotovo naši fudbaleri, jer već vidim i osećam, kažu nova vremena, nove generacije, da se menjaju, da treneri sve više imaju problema da slome neki otpor i bunt u njima, a društvene mreže su učinile da naši igrači, naši mladi sportisti traže idole u tim pogrešnim likovima. Zato kažem, vratite se na Rodrija i pogledajte šta je pravi sportista. To mora da bude primer kako izgleda igrač Crvene zvezde, a ne da se igrači ili igračice tetoviraju već u 16-17. godini, a to ne sme da bude primer sportiste Crvene zvezde. A to je samo početak nekih drugih negativnih stvari koje donosi ovo vreme, a Crvena zvezda kao nosilac kodeksa ponašanja, sistema vrednosti, mora da se izbori i da bude primer tradicionalnih vrednosti kakve ima Srbija i Crvena zvezda kao najveći klub na ovim prostorima. Na kraju, čestitao bih Mačevalačkom klubu Crvena zvezda na ovom velikom uspehu. Drago nam je što smo sa strane Fudbalskog kluba bar malo doprineli tom njihovom uspehu i nastavićemo da pomažemo sve vas, samo da ostvarujete što bolje rezultate i da budete što bolji ljudi – poručio je Zvezdan Terzić.