Boje Crvene zvezde na tatamiju Olimpijskog centra provincije Liaoling branili su Marica Perišić ( do 57 kg), Milica Žabić ( preko 78 kg) Andrea Stojadinov ( do 48 kg), Dilbara Salkarbek Kizi (do 63 kg), Nadežda Petrović ( do 63 kg), Milica Cvijić ( do 78 kg), Mina Gačić (do 52 kg), Vasilije Grujčić (do 81 kg), Ognjen Đurišić ( do 100 kg), Strahinja Bunčić ( do 66 kg) Bojan Došen ( do 100 kg), Rastko Anđelović ( do 60 kg), Vukašin Sokić ( do 73 kg), Bajsangur Bagajev ( do 73 kg), Kantemir Kodžov ( do 66 kg) Islam Šogenov ( do 90 kg), Tevdor Seknijašvili (do 66 kg), Abu Muslim Parčijev ( do 60 kg),Sos Hačatrian (do 73 kg), Mateja Stošić ( do 73 kg), Filip Jovanović Filip ( do 73 kg) i Miljan Radulj ( do 90 kg).