Aktivnosti imaju sve ekipe, od seniora do pionira. To je bila prava prilika da se o promenama koje se dešavaju razgovara sa Rastkom Stojkovićem, članom UO RSS, zaduženim za muške nacionalne timove.

”Nezahvalno je izdvojiti bilo koju selekciju, ali posebna pažnja obraća se na pionirsku mušku reprezentaciju jer su to šesnaestogodišnjaci, u vrlo osetljivom uzrastu na kojem se mora ozbiljno pristupiti. Od juniora se s pravom uvek očekuju uspesi, ali uz drugačiji sistem rada i funkcionisanja za šta nisam siguran da li ćemo uspeti da primenimo sa momcima koji su izlazna generacija i imaju još samo dva okuipljanja do Svetskog prvenstva u Poljskoj. Trudićemo se da stvari koje nisu bile u skladu sa njihovim kvalitetom i potencijalom pokušamo da promenimo i da ih ubedimo da to treba drugačije. Što se tiče kadeta, ali i pomenutih pionira, to su generacije koje tek treba da budu oblikovane u smeru u kojem želimo da se srpski muški rukomet kreće i predstavlja nas na međunarodnoj sceni. Materijala ima izuzetno, ali od njihove discipline i želje za promenom načina rada mnogo toga zavisi. Siguran sam da će pokazati veliku volju i želju da se uklope u nešto što moji saradnici i ja mislimo da je pravi razvojni put.”