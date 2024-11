– Inicijativa o saradnji Crvene zvezde i KHL-a je potekla još 2018. godine. Tada je neformalno data saglasnost za učešće Crvene zvezde u Kontinentalnoj hokejaškoj ligi. Nažalost, zbog stvari na koje nismo mogli da utičemo dovele su do toga da Crvena zvezda još uvek nije član KHL-a. Danas smo se sastali da damo i formilani okvir našoj saradnji. Naš najvažniji cilj je da stvaramo mlada pokolenja koja će jednog dana igrati i u KHL-u i to je dug proces. Međutim, da bi naš hokej bio zastupljen u najjačoj ligi na kontinentu mi danas moramo da postavimo kamen temeljac. Želim da se zahvalim predsedniku Morozovu i potpredsedniku Točickom na podršci za sve ove godine i njihovoj inicijativi da danas dođe do saradnje. Samo uz njihovu stručnu pomoć srpski hokej može da preraste iz regionalnog u svetski – rekao je Goran Đaković, predsednik UO SKHL Crvena zvezda.