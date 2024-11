Dragutin Topić i Đorđe Bulić ujedinili su snage. Proslavljeni sportista prihvatio je i da u narednom periodu bude član novog Upravnog odbora Sportskog saveza GO Čukarica. Po rečima funkcionera za sport i omladinu na Čukarici Đorđa Bulića, nekadašnji atletičar je prihvatanjem ovog poziva svima učinio veliku čast, a njegovo znanje i iskustvo daće doprinos unapređenju sporta na ovoj opštini.

- Kao član Veća GO Čukarica, imao sam priliku da u novi sastav saveza pozovem istaknute ljude iz sveta sporta, čiji uspesi govore o njihovom kvalitetu i stručnosti koja će biti neprocenjiva za dalji razvoj sporta na Čukarici. Istovremeno, ponosan sam što su oni koji su već nesebično doprinosili radu saveza ostali deo našeg tima, jer njihovo iskustvo i posvećenost predstavljaju temelj na kojem ćemo graditi nove uspehe-rekao je Bulić.

Ali to nije sve. Na inicijativu člana Veća za sport i omladinu GO Čukarica, tokom ove nedelje počeće da se uručuju plakete uspešnim sportistima i sportistkinjama sa Čukarice. Bulić navodi da je izuzetno zadovoljan što je GO Čukarica još jednom podržala njegov predlog, kao i da su se svi sportisti odazvali pozivu.