-Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo da u svoje lično ime kao i ispred delegacije Džudo Kluba Crvena zvezda zahvalim za vaše srdačno gostoprimstvo. Potpisivanjem Memoranduma Džudo klub Crvena zvezda zajedno sa Centrom za razvoj sporta Liaoning radi na unapređenju i povezivanju sporta i kulture kao i očuvanju naših zajedničkih vrednosti. Naš odnos zasnovan je na međusobnom poverenju i poštovanju dve različite kulture, kao i na jačanju sportskog duha. Naš prvi susret bio je u Beogradu prošle godine gde smo mi bili vaši domaćini.Ove godine vi ste ugostili našu delegaciju i jako smo ponosni na to. Poslednje dve godine, vredno smo radili na sportskom projektu, nakon čega je naša ideja o prijateljstvu između dva džudo kluba i formalizovana. Potpisivanje Memoranduma dokaz je našeg bratstva i prijateljstva koji od danas započinje novim ciklusom - „Bratimirjem“ - istakao je Stojan Vujko predsednik DžK Crvena zvezda.

-Posebno smo ponosni na to što je džudo u našoj zemlji najbrojniji individualni sport, gde se džudo klub Crvena Zvezda ističe sa mnogobrojnim članstvom sa preko 1200 članova, bogatom riznicom sportskih rezultata, ulaganjem u odličnu infrastrukturu za trenažni proces od najmlađih uzrastnih kategorija pa do seniorske sekcije, što upravo dovodi do ostvarenja vrhunskih sportskih rezultata. Naš klub poseban akcenat stavio je i na razvoj inkluzivnog džudoa i pomoć ugroženim kategorijama dece čime smo naš rad usmerili i u humanitarnom pravcu. Međunarodna saradnja i razmena sportskih iskustava ovakvog vida utiče na razvoj džudo sporta uopšte, razvoj prijateljstva, fer-pleja i stvaranja jednakih mogućnosti.