To će biti peti ovogodišnji događaj u organizaciji Beogradskog maratona, a osim trke na 21 kilometar, biće održana i trka na 10 hiljada metara.

- Utisci od prošle godine su nezaboravni. Oboriti rekord staze bio je jedan od najlepših trenutaka u mojoj trkačkoj karijeri. Sećam se tog osećaja kada sam prešao ciljnu liniju i video sve te ljude koji slave. Bilo je veoma emotivno i motivisalo me da nastavim da treniram i postavljam nove ciljeve - istakao je Bibić.

- Uvek je tu nekoliko jakih trkača, koji su spremni da daju sve od sebe. To me dodatno inspiriše da se pripremim još bolje. Izazov je trčati protiv najboljih, ali to trčanje čini uzbudljivim.