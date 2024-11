Takmičarka Velina Fetiju, koja je predstavljala takozvanu Republiku Kosovo, poražena je u finalu za uzrast od šest do osam godina od naše tekvondistkinje Nine Savić. Trener njene rivalke Valjmir Fetiju po završetku borbe na zaprepašćenje svih ošamario je Velinu, a ona je pala na tatami. Sudija je bio u šoku te je treneru odmah pokazao da to ne radi. Zatim je pokušao da mu vidi akreditaciju, a Fatiju je počeo da ga gura! Na kraju se sve završilo tako što je trener na licu mesta suspendovan na šest meseci.