"Ovo je najopasniji čovek na planeti, teškaš, on je životinja. Objavljuje stvari na Instagramu i plaši me koliko je dobar", rekao je u jednom intervjuu Pol.

"Moram biti na oprezu, on je zastrašujući čovek, on je ubica, video sam kako povređuje svoje sparing partnere. Moja majka mi šalje poruke da neće gledati borbu jer se plaši".

"Veoma je zastrašujuće. On je veoma snažan, gledala sam njegove snimke i iako je sada malo stariji, ako ste ikada mogli da radite ono što on radi, vaše telo to pamti. Imaće moć udarca zauvek. Džejk nije čak ni trenirao do pre pet godina. To je gore nego imati skoro 60 godina i boksovati ceo život. Dosta je trenirao, telo će to pamtiti", kaže atraktivna plavuša.