- Osećam se vrhunski, volim ovaj život, obožavam ove pres konferencije, obožavam da se družim sa FNC, obožavam da dođem međ fanove, a najviše obožavam ono što ću učiniti u Zagrebu, kada Ilke pada, kada ga gazim, kad mu vidim u očima da ne može više, kad mi verbalno tapka i krene se derati, a onda svi zajedno slavimo pobedu. To me puni i to očekujem u Zagrebu, ovaj klovn će videti da FNC nije velika nego prevelika liga za njega - rekao je Fabjan, pa odgovorio na pitanje voditelja o tome što je povukao opkladu koju mu je dao Ilić da pobednik nosi sav novac: