- Tajson je legenda. Inspirisao me je. Ovaj čovek je ikona. Čast je biti ovde. On je najteži i najgori protivnik na planeti. Jako sam srećan. Nisam iznenađen. Bila je ovo velika borba. Došao sam da se borim ovde. Pripremao sam se. Probao sam da ga povredim, on mene. On je ikona, on je legenda. Ovo veče nije moje, želim da se zahvalim vojsci, doktorima, sestrama, policiji, vatrogascima, svima koji pomažu. Hvala ti, Ameriko. Čast mi je da sam Amerikanac - rekao je Džejk Pol.