„To je ono što je zaista pohvalno. Na dva minuta do kraja protivnik je vodio sa dva gola razlike i imao peterac, ali mi smo iz te situacije uspeli da se izvučemo. Prvo je Milan Glušac odbranio peterac, a onda smo postigli tri gola zaredom za samo dva minuta i uspeli da trijumfujemo. Bila je to naša jako loša partija, bili smo dekoncetrisani protiv rivala koji je zaista odličan. Rijeka sjajno radi već dugo godina sa trenerom Igorom Hinićem. Imaju odlične mlade igrače i siguran sam da će i drugim ekipama tamo biti teško da zabeleže pobedu. Nismo igrali dobro, ali smo osvojili tri boda i na tome čestitam mojim igračima. Prikazali su veliku borbenost, požrtvovavnje i nisu se predali nijednog trenutka. To je zaista za svaku pohvalu“, konstatovao je Gocić.