Što se same utakmice tiče, Partenon je do poluvremena imao dva gola prednosti i to preko Milana Ilića i pomenutog Nikole Arsića, a upravo je Arsić u prvom minutu drugog poluvremena povisio na 3:0 posle sjajne asistencije Marinkovića. Na 3:1 smanjio je Martin Šmit, ali su ubrzo bivši reprezentativac i prekaljeni internacionalac, iskusni Darko Ristić, kao i Milan Ilić povisili na 5:1. Vratila se ekipa iz Vrbasa na 5:2 golom Martina Šmita, zatim je i autogol dao Petar Milovanović za 5:3, ali je najbolji pojedinac ove utakmice, Nikola Arsić stavio tačku i pogodio za 6:3. Do kraja meča Martin Šmit je još jednom pogodio za konačnih 6:4.