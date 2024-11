"I pored teške situacije u kojoj je bio, Savez je našao način da podmiri sve ono što sam ja tražio. Ispoštovane su pripreme do maksimuma. Imali smo vrhunske uslove, besprekorne pripreme i to se odrazilo i dobrim rezultatom", dodao je Vladimirović, koji je potom govorio i o predstojećim planovima i aktivnostima reprezentacije.

"Na šamionatu je bilo veoma teško, imali smo teške mečeve. Kao ekipa smo sve to pregurali, pomagali smo jedni drugima što je najvažnije. Uslovi su bili sjajni, Savez nam je obezbedio dobar ambijent, smeštaj, treninge... Svi smo radili zajedno i sve ukupno je bilo sjajno. Najteže mi je bilo finale protiv reprezentativke Bosne i Hercegovina, od nje sam izgubila tri puta, ali sam uspela prošle godine na SP da je pobedim i ove godine sam to potvrdila još jednom. Nastavljamo tradiciju, žene su još odavno pokazale da su na istom nivou kao muškarci", rekla je 20-godišnja Lea Blagojević.

Nikola Filipović bio je proglašen za najboljeg takmičara u ringovnim disciplinama, a uz to osvojio je i zlatnu medalju. Na putu do evropskog trona imao je dva nokauta i jedan težak nokdaun.

"Ne bih nijedan meč posebno izdvajao, kao najteži ili najlakši. Bilo je dosta sreće, podrške, i dobrih saveta od trenera. Želim da pohvalim stanje u Savezu i u reprezentaciji. Na pripremama smo bili u Brzeću i stvarno se osetila dobra energije i to je uslov za dobre rezultate, koje smo i imali na EP. Pohvale zaslužuje i stručni štab na odličnim treninzima i podršci. Proglašenje za najboljeg u ringovnim disciplinama je nešto posebno, nisam imao priliku da to iskusim do sada. Oni koji su bili pored mene su videli koliko mi to znači i koliko sam uživao u tome", rekao je Filipović, koji je ovo priznanje dobio u jakoj konkurencijii od 980 takmičara iz 50 zemalja.