– Čestitam Jugoviću na fer i korektnoj igri. Videli smo u analizi da imaju ozbiljan napadački potencijal, i to sa skraćenim rosterom. Ni danas nisu bili nemoćni. Ulaze u šanse, pravili su nam probleme posebno u prvom poluvremenu. Mislim da ne bismo tako lako došli do pobede da naš golman Heidarirad nije imao odlično veče. Stavili smo meč pod svoju kontrolu pri vođstvu 8:13, iako naravno da smo mogli na lepši način da dođemo do pobede. Morali smo i da integrišemo novog igrača, to je za nas u ovom trenutku bilo jako bitno, ali smo svakako ostvarili cilj osvajanjem nova dva boda.