- Mene ovo uopšte nije potreslo. Najveći cilj mi je bio samo da ne padnem na ispitu kod Boga, pošto znam da mi je Bog stavio ovo iskušenje samo da njega ne razočaram. I ovo za suspenziju što su pitali, da će me suspendovati ako se ne izvinim. Nisam hteo da se izvinim... Te neke stvari... Hvala Bogu... Bog me je tako nagradio da ne zavisim ni od koga, apsolutno ni u jednom aspektu - rekao je Majdov gostujući u podkastu "Kompasinfo" i nastavio:

- Voleti svoju ženu i voleti jednu ženu, to je pravo viteštvo! To je prava ljubav i to rade pravi muškarci. A ne kao, ja tu nešto lutam. Malo se vreme pogrešilo. Ti sada budeš u krugu od desetoro ljudi, osam će ti reći, ti si lud. Ne, ne, ovo je tako kako zahteva hrišćanstvo i hrišćanski vitez kako je biti tako što voliš jednu ženu, stvaraš svoju porodicu i pokušavaš da obezbediš svojoj porodici što više. Ali, sve to ide iz kuće. Ako je tvoj otac tako radio, tako ćeš raditi i ti. Ako je radio pogrešno, radićeš i ti pogrešno. Ne mora da znači, ali u većini slučajeva je tako, jer i dobro i loše, potiče iz porodice.