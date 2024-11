- To je priča koju sam čuo dosta puta i od moje majke i iz moje familije. Kad su osvojili ‘93 titulu, tad je to tako bilo da sam uvek išao sa ekipom gde je moj otac igrao u “Partizanu”. Jednom nisam išao, oni su izgubili i onda je bilo da moram da idem na sve utakmice - započeo je priču levoruki bombarder crno-belih, pa pored životne ispovesti o odrastanju uz proslavljenog oca, životu u Nemačkoj, supruzi i deci, Petar je odgovorio na to koliko mu prija epitet jednog od najseksepilnijeg sportista.