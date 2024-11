Na 30-ak sekundi pre kraja susreta došlo je do opšte tuče futsalera oba tima, te su sudije Nikola Aleksić i Branko Galić imali pune ruke posla da smire ratoborne strane. Najratoborniji bili su rezervni golman domaćih Stefan Gligorijević i igrač gostiju Dušan Radenković koji su zaradili crvene kartone, a posle kraćeg prekida utakmica je ipak nastavljena i završena.

Ipak, prema informacijama do kojih smo došli od ljudi koji su se našli na licu mesta, sukob nije završen ni kada su igrači otišli u svlačionice, već su se tenzije prenele i van parketa. Srećom, povređenih nije bilo, a čelnici Fudbalskog saveza Srbije istragom će utvrditi šta se sve tačno desilo.

Što se same utakmice tiče, tim iz Zrenjanina imao je ulogu autsajdera, ali je uspeo da stigne do boda protiv Novosađana. Domaćin je vodio sa 2:0 golovima Jovana Bobara, ali se SAS vratio i preko Dušana Radenkovića i Slađana Novkovića stigao do 2:2.