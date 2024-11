Partizan (Beograd) -Proleter (Zrenjanin) 4:1, do 70 kg: K. Nišavić -Mladenović 1:0, preko 70 kg: Stjepanović- Radaković 1:0, do 52 kg: Prolić -Stojanov 0:1, do 57 kg: N. Nišavić -Jocić 1:0, do 63 kg: Nišavić- Milosavljev 1:0.

Voždovac (Beograd) -Slavija (Novi Sad) 3:2, do 70 kg: Simić-Bekvalac 0:1, preko 70 kg: Čakarević- Orlović 1:0, do 52 kg: Dubljević -Pavlović 1:0, do 57 kg: Petrović - / 1:0, do 63 kg: Jelić -Tasić 0:1.

Proleter (Zrenjanin) -Crvena zvezda (Beograd) 1:4, preko 70 kg: Radaković – Žabić 0:1, do 52 kg: Stojnov- Stojadinov 0:1, do 57 kg: Jocić -Perišić 0:1, Milosavljev -Salkarbek Kizi 0:1, do 70 kg: Mladenović -Vukićević 1:0.

Partizan (Beograd) -Voždovac (Beograd) 5:0, preko 70 kg: Stjepanović- Zlatanović 1:0, do 52 kg: Prolić - / 1:0, do 57 kg: N. Nišavić -Petrović 1:0, do 63 kg: J. Nišavić -Jelić 1:0, do 70 kg: Latković -Simić 1:0.

Slavija- Crvena zvezda 0:5, do 52 kg: Pavlović -Gačić 0:1, do 57 kg: / - Perišić 0:1, Tasić – Salkarbek Kizi 0:1, do 70 kg: Škamla -Vukićević, preko 70 kg: Đurović -Žabić 0:1.

Proleter -Voždovac 3:2, do 52 kg: Goranović - / 1:0, do 57 kg: Jocić -Petrović 1:0, do 63 kg: Milosavljev -Jelić 1:0, do 70 kg: Mladenović -Simić 0-1, Radaković -Čakarević 0-1.

Partizan (Beograd) – Slavija 5:0, do 57 kg: N. Nišavić - /, do 63 kg: J.Nišavić -Škamla 1:0, do 70 kg: Pavlović -Bekvalac 1:0, preko 70 kg: Stjepanović -Orlović 1:0, do 52 kg: Jovanović- Pavlović 1:0.

Voždovac (Beograd) -Crvena zvezda 0:5, do 57 kg: / - Perišić 0:1, do 63 kg: Jelić -Salkarbek Kizi 0:1, do 70 kg: Zlatanović -Vukićević 0:1, preko 70 kg: Čakarević – Žabić 0-1, do 52 kg: 0:1 / - Stojadinov 0:1.