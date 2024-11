Puškom su srpski strelci osvojili četiri zlatne medalje, a najviše se istakla Aleksandra Havran, omladinska reprezentativka iz redova Novog Sada 1790. Havranova je ubedljivo trijumfovala u konkurenciji juniorki (do 21 godine) sa izuzetno vrednim rezultatom - 634,2 kruga, čime je za 1,2 kruga nadmašila vlastiti rekord „Velike nagrade Smedereva“, postignut 2023. Od državnog omladinskog rekorda, koji je zimus na Prvenstvu Srbije na istom strelištu ostvarila Teodora Vukojević, Aleksandru je delilo 0,9 krugova. Drugo mesto, sa više od šest krugova zaostatka za Havranovom zauzela je Slovenka Tjasa Kužnik.

Ubedljiv je bio i kolega Havranove iz nacionalnog tima, Aleksa Rakonjac (Pančevo 1813). Pobedio je u takmičenju juniora puškom i došao do drugog zlata na ovogodišnjem smederevskom turniru, jer dan ranije je sa sestrom Ivom trijumfovao u takmičenju miks parova.

Uz najsjajnija odličja, naši strelci su na „Velikoj nagradi Smedereva“ stigli i do četiri srebrne i pet bronzanih medalja vazdušnom puškom.

Juniorke (do 21 godine): 1. Aleksandra Havran (Srbija - Novi Sad 1790) 634,2... Mlađe juniorke (do 18 godina): 1.Altun Berfin (Turska) 629,1, 2. Iva Rakonjac (Srbija – Pančevo 1813) 627,8, 3. Natalija Jovanović (Srbija – „Čika Mata“) 626,9... Kadetkinje (do 16 godina): 1. Sofija Adamović (Srbija – Jedinstvo) 625,9, 2. Natalija Živković (Srbija – Kolubara) 624,9, 3. Anastasija Živković (Srbija – Gatos) 624,0...