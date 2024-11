-Odbraniti titulu je jako teško,ništa osim prvog mesta se ne računa. Ponosan sam na momke koji su izdržali strahovit pritisak.Čestitao bih protivnicima na izuzetnom zalaganju jer su to jako želeli ali je Zvezda ipak neko ko se pita u džudo sportu. Kod nas je jako teško dva puta pobediti istu ekipu naročito ako je jaka kao Partizan. Promenili su sastav u odnosu na eliminacije ali mi smo to i očekivali. Uz pomoć mojih ljudi iz stručnog štaba zajedno smo doneli odluke i vidi se da su bile prave i zato i jeste rezultat od 3:1- rekao je Vladimir Jovičić šef stručnog štaba DŽK Crvena zvezda.

Finale Crvena zvezda Partizan 3:1 do 81 kg Bagajev -Veličković 1:0, do 90 Radulj- Mandić 1:0, preko 90 Došen -Ždrale 0:1, Bunčić -Jorgić 1: 0.

Mečevi za bronzu

Partizan Kikinda -ODŽK Beograd 3:1 do 66 kg: Jeremić -Petrović 1:0, do 73 kg: Todorović -Ivović 0:1, do 81 kg Stanimmirović -Nerandžić 1:0, do 90 kg: Vučurević -Rakočević 1:0.