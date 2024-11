Maks Ferštapen , po četvrti put u karijeri i to zaredom, osvojio je titulu u Formuli 1. Dve trke pre kraja šampionata, Holanđanin za upravljačem Red bula otvorio je šampionski šampanjac posle trke u Las Vegasu.

- Mislim da je ovo bila najbolja sezona koju sam ikada video od nekog vozača. Mnogo puta nismo imali najbolji bolid, a Maks je napravio razliku tokom mnogih vikenda. Način na koji je gurao ekipu napred. Bio je pravi lider. Mislim da mu je ovo bila najbolja godina od ove četiri koje smo zajedno. Bio je neverovatan, svaka mu čast na uspehu koji je postigao, zaslužuje to - rekao je Serhio Perez , koji je dve trke pre kraja sezone osmi u prvenstvu sa 251 bodom manje od Ferštapena.

Osvajač VN Las Vegasa, Džordž Rasel očekivao je borbu za titulu do poslednje trke.

- Na početku godine Maks je imao dominantan bolid i ostvario pobede kad je bilo potrebno. Iskreno sam mislio da verovatno neće osvojiti titulu. A onda je iz nedelje u nedelju ostvarivao najbolje rezultate koje je bolid mogao postići, dok njegovi rivali to nisu uspevali. Mislio sam da će bitka trajati do kraja sezone, a on je osvojio titulu dve trke pre kraja. Dakle, ogromne čestitke.