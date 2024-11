Ono što ljudi najviše cene kod Fabjana je njegova moć predviđanja borbe, a sve što kaže pre meča, on to i ispuni u oktagonu.

-Pre nekih šest meseci sam primio Islam. Životna situacija mi je tako pala. Moja porodica su katolici, ja sam kršten, imam sve katoličke sakramente, ali nekako mi je u životu sve bilo puno iskušenja. Imao sam neki loš period, drogirao se, bio u depresiji, uzimao kokain, pio... Bio sam stvarno lud. K***e, droga, alkohol... To je bilo godinu, dve dana do kraja. Razvodio se sa ženom - počeo je Fabjan, pa nastavio:

- Onda mi je došao period gde sam mislio o samoubistvu. Bio sam baš u k***u, moglo bi se reći. Onda sam nekako došao do Dževada Poturka, pričao malo sa njim. Kroz Islam sam se spasao svega toga. Dobio sam se u ovoj veri. Sad ne pijem, ne uzimam ništa već dugo vremena. Život mi se posložio, Bog me je vratio mečevima. Nema ko drugi. Ja sam završio karijeru, svi su zaboravili na mene. Nisam se družio sa prijateljima, bio kući, drogirao se, imao prijatelje koji se drogiraju sa mnom, j***o k***e, svašta baš.

- Onda sam video da mi treba promena, ili da se ubijem. Ja sam stvarno išao na to da se ubijem. Nisam skupio m**a da uradim to do kraja, i onda sam došao kući... Bio sam baš, ne znam kako da opišem... Baš to me je probudilo, što imam decu, što sam izgubio prijatelje, familiju... Samo sa decom sam ostao u dobrim odnosima. Dva dana u nedelji sam bio trezan, išao po decu, nekako izgurao da oni ne primete ništa, gledao treninge, jer baš pratim njihovu sportsku karijeru, vodio ih na neke utakmice. Kad sam imao decu kod sebe, nisam se drogirao, a inače je bilo baš gadno. I onda, kad nisam skupio m**a da se ubijem, sam rekao, ajde, moja deca to ne zaslužuju i preokrenuo život.