"Ljudi žele da čuju od mene, trebalo mi je vremena. Znam da sam napravio greške. Pre šest godina, nikada nisam trebao da odgovaram na njene posete. Trebalo je da prekinem zabavu. Nikada nisam trebao da odstupim od žene koju volim najviše na svetu. To je sve na meni", napisao je Konor i dodao:

"Koliko god mi je žao, sve što se dogodilo te noći bilo je sporazumno i svi prisutni svedoci su se na to zakleli pod zakletvom. Naložio sam svom pravnom timu da se žali na odluku. Ne mogu da se vratim i idem napred. Izuzetno sam zahvalan svojoj porodici, prijateljima i podržavaocima širom sveta koji su ostali uz mene. To je to. Nema više. Vraćam se u teretanu – borba čeka!", zaključio je Mekgregor.