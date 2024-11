- Rukomet je igra s mnogo duela, mnogo tenzije i napetosti. Neko je sam po sebi više agresivan, neko manje. Nije ovo ni prvi ni poslednji sukob u sportskom kolektivu. Događa se to u mnogo klubova, doduše, ne takvog karaktera. Nadam se samo da niko neće povući paralelu na nacionalnoj osnovi i pokušati ovo pretvoriti u sukob Hrvata i Srba jer bi to bilo pogubno i katastrofalno, a siguran sam da niko u ovoj situaciji nije gledao "pasoš" - rekao je Veselin Vujović za portal "Germanijak" i dodao:

- Verujem da se problem može rešiti, ali to može biti na dva načina. Jednim iskrenim razgovorom ili, onim što je verovatnije, da Kos napusti Zagreb. Bila bi to iznimna šteta zbog njegovog potencijala. Ne bi se tome pridavalo toliko pažnje koliko su mediji naduvali. Opet ispade da je vest što je čovek ugrizao vuka, a ne vuk čoveka. Uvek se traži senzacija. I Srna i Kos su dva izuzetno jaka karaktera i mislim da bih i ja isto reagovao na Srninom mestu i stao u odbranu saigrača, da mi ga neko napadne.

- Da saigrač napadne mene, kao što je Kos napao Mandića, da me udari, ja bih čekao prvu priliku da mu vratim. No, to ne govorim kao savet, nemoj da me neko krivo shvati. Nikako to ne preporučam i ne mislim da to Mandić treba da uradi. Samo kažem da je u meni tako vrela krv, da je moj karakter takav. Kao da nisam dovoljno nereda i napravio u karijeri, ali eto...