- Kolubara ima više problema van terena nego na terenu. U igri se to ne primećuje kada se gledaju njihove utakmice. Vide se fanatičnost, energija i radi se o ekipi koja je sastavljena od domaćih igrača, dobro se poznaju i dugo su zajedno. Naš motiv je ozbiljnost i svim rivalima posvećujemo istu pažnju i poštovanje koje zaslužuju. Dobio sam podatak da Partizan do sada nije imao u jesenjem delu niz od 11 pobeda u 11 utakmica. To nam je dodatni motiv, da napravimo mali rekord. Bliži nam se pauza, ali vidim kod igrača ozbiljnost, svest i fokusiranost. Svesni su u kom trenutku se nalazimo i imaju pravu energiju i spremnost da posao završimo do kraja.