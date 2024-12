Retko ko je sposoban da sagleda koliko je odricanja potrebno da se dođe do uspeha.

Silovanje, posedovanje droge, premlaćivanje supruge, nasilje. Sve je to Majk Tajson, najmlađi prvak sveta u teškoj kategoriji ikad, po mnogima “najzločestiji čovek u istoriji”. Ali danas je najpoznatiji i kao najgluplji na planeti.

Ivander je bokser koji je bio petostruki svetski šampion. Istorija će ga pamtiti i po tome što mu je Majkl Tajson odgrizao uvo. Iskusio je veliki uspeh i izvan ringa i to sa brojnim poslovnim poduhvatima.

Ipak, slava mu se ugasila kada su mu oduzeli kuću u Atlanti koja je bila vredna 10 miliona dolara. Takođe, jedna od šest žena sa kojima ima decu, tužila ga je za neplaćanje alimentacije i to za 550.000 dolara.

Alen Ajverson je bivša proslavljena zvezda NBA, a pravio je probleme i na terenu i u privatnom životu. Teško da je neko mogao da igra tako dobro kao on, pa je bio „strah i trepet“ protivnicima. Ipak, u privatnom životu je pravio drugačije probleme. Tolike da su advokati teško mogli da ga brane tako dobro kako je on to umeo na terenu, a bilo ih je mnogo.