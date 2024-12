„Hvala vam što ste došli da podržite borbu protiv dopinga. Rezultati istraživanja su me ozbiljno zabrinuli, jer pokazuju koliko je upotreba zabranjenih sredstava zastupljena među rekreativcima. Kada sam čuo za razmere ovog problema, bio sam iznenađen — u pitanju je pretežno neznanje koje ljude dovodi do korišćenja ovih supstanci, uništavajući im zdravlje i život. Ne mogu da shvatim da neko, svestan štetnih posledica, i dalje koristi ove opasne supstance koje razaraju ceo organizam. Pozivam sve nadležne, od obrazovnih institucija do bezbednosnih službi, da pomognu u ovoj borbi kroz edukaciju, prevenciju i sankcionisanje. Ovo je jedan od najvažnijih zadataka za očuvanje zdravlja nacije.” – izjavio je Zoran Gajić, ministar sporta u Vladi Republike Srbije.