Prvi napad Vojvodine završen je odbranom Heidarirada, a na drugoj strani za početno vođstvo pogodio je Crnoglavac. Imali su crno-beli šansu za plus dva, ali je Trnavac zaustavio šut Šotića. Isključenje kapitena Zečevića usporilo je nalet našeg tima, ali se do sedmog minuta igralo gol za gol – 3:3. Razbranio se Trnavac, koji je već u prvoj deonici upisao osam odbrana, a Novosađani iz brzih kontri napravili seriju za vođstvo 3:8. Mićić i Kotar, uprkos čvrstoj odbrani rivala, pronašli su put do mreže gostiju i sa po dva pogotka smanjili zaostatak – 7:9. Posle isključenja Crnoglavca, Vojvodina je ponovo povećala prednost (9:13), ali su u završnicu poluvremena igrači Partizan AdmiralBet-a ušli sa više energije i fokusa i do odlaska na pauzu prišli na gol zaostatka – 13:14.