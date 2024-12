– Čestitam našem sportskom rivalu na fer i korektnom ponašanju i sjajnoj borbi. Mi osećamo na terenu koliko su jaki i izvlače iz nas nešto što možda nismo ni znali da imamo. Veliko hvala ljudima koji su došli, mi smo na poslednjih nekoliko utakmica imali ambijent kakav nije viđen godinama unazad. Izvršili su ogroman pritisak na goste sredinom drugog poluvremena i pomogli nam da dođemo do preokreta. U prvom poluvremenu smo bili nemoćni, jer je Trnavac odlično branio i uzeo sigurnost našim igračima. Presrećan sam što smo iz minus pet došli do plus šest u jednom trenutku. Tu vidim našu stabilnost i snagu, jer smo na takav način savladali ovakvu ekipu – istakao je šef stručnog štaba.