Ukupno su srpski strelci na „Velikoj nagradi Beograda“ osvojili pet medalja. Uz Zoranu, u takmičenju pištoljem za dame do pehara je došla i Jelena Tomić, zauzevši drugo mesto. U nadmetanju puškom za dame, Natalija Jovanović je bila druga, a Emilija Ponjavić treća. Aleksa Rakonjac se okitio srebrom u istoj disciplini za muškarce. Svo troje su još uvek juniori.

Arunovićeva je u finale „Velike nagrade“ ušla sa drugog mesta u kvalifikacijama, a potom u finalu držala visok nivo rezultata od prvog do poslednjeg 24. hica i do pobede došla sa skoro šest krugova prednosti ispred drugoplasirane Jelene Tomić iz Kikinde. Zorana je svojom dominacijom borbu za zlato učinila dosadnom, ali zato je trka za ostale medalje bila interesantna. Jelena Tomić je u drugoj polovini finala izbila na drugo mesto i sačuvala ga ispred slavne Bugarke Antonaete Kostadinove. Uz osvajačice medalja u finalu je gađala još jedna srpska takmičarka. Klupska drugarica Arunovićeve, Jelena Todorović je zauzela sedmu poziciju.

Ostali srpski strelci u muškom finalu puškom poređali su se od petog do sedmog mesta: Marko Ivanović, Lazar Kovačević i Dušan Stojadinović.

U interesantnom i rezultatski „tesnom“ finalu, Ponjavićeva je stigla do bronze. Njena klupska drugarica 18-godišnja Natalija Jovanović, najneiskusnija od svih finalistkinja kada je o velikim takmičenjima reč, je bila najbolje plasirana među Srpkinjama. Okitila se srebrom, sa samo dva deseta dela kruga zaostatka za pobednicom, 20 godina starijom Ukrajinkom Darijom Dudkom, iza koje su dva učešća na Olimpijskim igrama.

Trio iskusnih strelaca je predstavljao Srbiju u finalu pištoljem za muškarce. U kvalifikacijama je najprecizniji bio Duško Petrov, kome je 579 krugova donelo drugo mesto i „ulaznicu“ za finale. Damir Mikec je u osnovnom delu bio treći, a Dimitrije Grgić peti. U finalu je Grgić je najduže bio u trci za odličja i nagrade. Na kraju je završio kao četvrti, nedostajalo mu je svega tri deseta dela kruga da posle 20. hica, kada ispada četvrtoplasirani, „uđe“ u medalje. Mikec je osvojio peto, a Petrov šesto mesto. Pobedio je jedan od četvorice Ukrajinaca u finalu, Igor Solovej, koji je do borbe za medalje došao „kroz iglene uši“, kao osmi u kvaliikacijama.

Ukrajinac Viktor Bankin, pobednik takmičenja muškaraca pištoljem, izabran za najboljeg seniorskog strelca „Trofeja Beograda“. On je u subotu do finala došao postigavši vredan rezultat kvalifikacija (580), a to osvarenje je ponovio i u nedelju.