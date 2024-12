-Kreće novi ciklus, ekipa je promenjena, imamo mnogo mladih igrača, iza nas je šest utakmica u kojima smo sve mogli da proverimo. Završili smo taj pripremni period na zadovoljavajući način i verujem da smo spremni. Slede takmičarski izazovi, idemo u Austriju po tri boda, dobro je da na otvaranju igramo sa uslovno rečeno najlakšim protivnikom. Posle nas očekuje meč sa Češkom, moramo da iskoristimo prednost domaćeg terena. Ne sme da nam se ponovi Belgija iz ranijih kvalifikacija, kada smo u Smederevu igrali nerešeno. Zaslužili smo tada pobedu koja nije ostvarena i to nas je kasnije skupo koštalo. Igrači i mi smo svesni da moramo da iskoristimo domaći teren i osvojimo bodove koji bi nas uveli u mirnu luku pred izazove u sledećoj godini. Cilj nam je direktan plasman na Evropsko prvenstvo, a uvod je osvajanje šest bodova u prva dva meča – jasan je selektor Dejan Majes, kome će u radu sa najboljom futsal selekcijom asistirati i legendarni as Slobodan Rajčević.

-Iskreno, raspored nam je bio naklonjen, prvi meč igramo u Beču protiv najslabije ekipe u grupi. Znamo da su u sportu moguća iznenađenja, ali ono što je bitno jeste da ne dozvolimo da se to desi u Beču. Stvarno verujem da nas očekuje jedna sigurna pobeda. Pogotovo što ćemo i tamo imati dobru podršku zbog velike dijaspore. U ekipi imamo dosta mladih igrača, dobro su se uklopili, kada bi njih pitali kako su prihvaćeni od nas starijih igrača, mislim da bi rekli sve najbolje. Češka? Bio sam srećan kad sam čuo da igramo u Šapcu, volim tamo da igram. To je grad koji voli futsal, dvorana je uvek ispunjena do poslednjeg mesta a mi uživamo da igramo u takvom ambijentu. Na nama je da opravdamo podršku koju imamo u tom gradu – ne ostavlja dilemu Strahinja Petrov.