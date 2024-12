"Kadetska reprezentacija Srbije okuplja se od 20.12.2024, na pripremama u hotelu Trim, gde ćemo raditi do 25.12, nakon čega putujemo u Nemačku na turnir. Bićemo u grupi sa selekcijama domaćina, pokrajinom Sar, odnosno reprezentacijom Švajcarske. Nažalost nećemo biti kompletni na ovom okupljanju. Ne mogu da računam na srednjeg beka Ognjena Cenića igrača Neksea, koji je debitovao za A selekciju naše zemlje pre mesec i po dana, odnosno internacionalca Stefana Petkovića iz Danskog Goga. Zbog povreda ne mogu da budu na 100% spremnosti te smo se dogovorili da ovo okupljanje preskoče i maksimalno se oporave za nastavak prvenstva, a da se reprezentaciji priključe u martu mesecu. Od turnira u Nemačkoj očekujem da igrači koji su do sada imali manju minutažu, pokažu u kojoj meri mogu u narednom periodu da ozbiljnije doprinesu kvalitetu same selekcije, jer nam je potreban učinak što većeg broja igrača, kako bi se rasteretili nosioci igre sa prethodnog Evropskog prvestva. Tu pre svega mislim na kapitena Stankova, Cenića, Draška i Uroša Stankovića. Zanimljivo i neobicno je da će se na ovom turniru igrati i po dve utakmice na dan, što će predstavljati ogromne napore i veliku potrošnju igrača. Sa druge strane ovo je i test za momke. Videćemo kako će se snaći u nekarakterističnim uslovima. Učešće na ovako prestižnom turniru nam mnogo znači za sticanje dodatnog iskustva. Svaku priliku zajedno koristimo da se pripremamo za predstojeće Svetsko prvenstvo koje nas u Egiptu očekuje u avgustu sledeće godine”, izjavio je selektor kadeta, Zoran Todić.