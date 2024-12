"Dobar meč, malo mi je žao što se protivnik u četvrtoj rundi predao, to mi se nikada nije desilo, za to nemam nikakav rispekt, mi bokseri ne treba to da radimo. Jeste da je bio težak meč, ali to za mene nije opcija, naročito ne pred punom halom. Iznervirao sam se, to je neki neprofesionalizam sa moje strane, a i zbog moje specifične situacije, gde ionako svi jedu go**a nešto i se** i ovako konj jedan da završi meč, to samo tim neukim ljudima daje još više šanse za neke svoje teorije zavere... To mi je bilo na pameti, a ne to što se on predao, šta ja da radim tu. Krivo mi je, dosta sam se spremao i dosta sam kila skinuo", rekao je za "MMA Respect" Ražnatović.