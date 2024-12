Zurabi Datunašvili , srpski rvač poreklom iz Gruzije, osvojio je bronzanu medalju u Tokiju, a na putu do finala pobedio je i Hrvata Ivana Hukleka .

- Čuo sam danas da je varao na uzorku s urinom, a kako se to čuva osam godina i kako varalice i šarlatani moraju strepiti da će ih susresti ruka i šaka fer-pleja, to se dogodilo. Čovek će dobiti nagradu za 2021. godinu - rekao je Milanović.

EKSKLUZIVNO! Čuveni srpski as izbačen iz sporta na 5 godina! Oduzimaju mu i sve medalje, ostaje i bez olimpijskog odličja

"Ne bih rekao da je borba bila sporna. Ja sam izgubio, nadmudrio me. Ne mogu reći da je on bio fizički bolji ili jači nego inače. Jednostavno sam ja u toj borbi loše rvao. Kad si pod nekim supstancama, imaš bolji oporavak, bolji fokus i izdržljivost, ali ja ne mogu reći da sam to osetio u toj borbi", dodao je Huklek.