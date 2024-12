– Tokom sezone najzanimljivije mi je bilo na stazi Brno u Češkoj. Od start do cilja bilo je puno promena na vodećoj poziciji, da se do poslednjeg kruga nije znalo ko će prvi proći kroz cilj, na sreću to sam bio ja. Posle tog trijumfa, konkurencija nije popuštala pristisak, ali mi se nismo dali iznenaditi do kraja sezone. Ostvareni rezultati su pre svega plod odlične atmosfere u Spark rejsing timu i profesionalnom pristupu svakom vikendu, bez razlike da li treniramo ili se takmičimo tokom istog – jasan je Srahinja Kovačević.