Dvostruki je evropski šampion kao igrač Mladosti i dvostruki šampion Evrope kao trener Partizana. To mu je pošro za rukom i kao treneru Pro Reka.

"Imao sam fin mesečni kapital da živim bezbrižno, a voleo sam da živim. Bio sam u to vreme prisutan u noćnom životu, voleo sam i da potrošim, i u ničemu mi nije oskudevalo. Ako mislite na to što sam izlazio po kafanama i pijančio... Sada je moj Beograd sveden na mikrosvet, ali neću da kažem da je u moje vreme bilo drugačije ili bolje. Mladi se super zezaju, kad izađem na par meseci, vidim uvek neka nova mesta, neke mlade, pozitivne ljude...", pričao je svojevremeno Milanović.

Dva puta je u karijeri uradio "neoprostivo". Ali za divno čudo, to mu nije zamereno, jer je oduvek odisao iskrenošću. Dve godine uoči rata i raspada Jugoslavije iz Partizana je otišao u Mladost iz Zagreba, što su hrvatski komunistički političari iskoristili kao malu pobedu nad srpskim kolegama. A onda je iz Zagreba, kao dete Partizana, otišao u Crvenu zvezdu.

"Nataša i ja smo se baš voleli. Imali smo divan brak. Ona je bila dobar čovek, prijatelj, divno biće. Volela je moju ljubav prema umetnosti, a poštovala je sport, jer je i sama bila iz sportske porodice. Bio sam jako, jako besan, to sam jako teško podneo. Jako. Mnogo me je sve promenilo. Bio sam jako ljut na univerzum, Boga, sebe, sve... Toliko da sam bio nekad i nepažljiv prema ljudima koje bih nekakvom prilikom sretao, od celog tog besnila koje me je obuzelo. Danas smo moja deca i ja još jači. Te dve godine sam potpuno odustao od svih poslovnih obaveza. Spavali smo zajedno, ujutru sam ih vozio u školu, sačekivao, trening, domaći i opet spavamo zajedno, i tako dve godine. Tu smo svi očvrsnuli, sbližili se, i mislim da smo se zalečili. Bio sam kao puška te dve godine, znam da sam prema nekim ljudima bio ohol. Tada sam shvatio šta znači kad se naglašavaju sedam, 40 dana, godinu dana... Od tada ništa više nije isto. Ali opet imam sreću, pa mi je život doneo novog životnog saputnika, moju Ivanu. „Bog mi uzeo, bog mi dao". Opet sam negde privilegovan, zaista..."