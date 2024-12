"Dugo sam se nećkao, ali zemljaci me nagovoriše. Tada skidoh ličku kapu i radničku bluzu i izađoh na pozornicu", govorio je Marijan.

Bio je visok samo 170 centimetara

Veliki uspeh u Nemačkoj ga je vinuo u visine. Borbe se se zakazivale, on je zahvaljujući svojoj ogromnoj snazi proputovao čitav svet. Početko 20. veka, 1904. godine u Ankari je postao prvak sveta. Nakon toga usledile su turneje po Severnoj i Južnoj Americi, ali i Kini.

1907. godine ostvario je možda i najveću pobedu u karijeri, savladao je tadašnjeg svetskog prvaka u boksu, Italijana Prima Karnera. On je bio pravi div. Imao je dva metra i preko 120 kilograma, međutim, to nije uplašilo momka iz Like. Matijević ga je sa lakoćom podigao i bacio preko ringa u publiku.