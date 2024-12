– Kao što to tradicija nalaže i ovog decembra, pred sam kraj kalendarske godine, svi klubovi članovi naše velike crveno-bele sportske porodice, zajedno obeležavaju još jednu radosnu godinu za nama i promovišemo kalendar za uvereni smo, još uspešniju. Zvezda nam je i u proteklih 12 meseci ove 2024. godine donela mnogo radosti. Rekordan broj naših sportista i ove godine je predstavljao Crvenu zvezdu na evropskoj sceni. Čak 14 klubova iz našeg Sportskog društva. Četrnaest klubova, odnosno 18 timova u 12 sportova, je učestvovalo i učestvuje u evropskim takmičenjima pod imenom Crvena zvezda, što je do sada najveći broj u istoriji naše crveno-bele porodice. Ponosni smo na sve vas koji ste se svakodnevnim posvećenim radom izborili za učešće u Evropi i nosite „Zvezdin štit u Evropi“. Zvezda je oduvek bila simbol Srbije i simbol uspeha - istakao je Stojan Vujko i nastavio:

- Istakao bih da su Zvezdaši svih uzrasta pokazali i u ovoj 2024. godini veliki entuzijazam i ljubav prema voljenom klubu. Zato s punim pravom možemo da kažemo da Zvezda nikad nije bila jača, a imamo mnogo argumenata da kažemo da će sledeće sezone kada obležavamo važan jubilej, 80 godina uspešnog rada i postojanja biti još bolja i uspešnija. Koristim priliku da se zahvalim svim igračima, trenerima, rukovodstvima naših klubova koji su u ovoj 2024. napravili vrhunske rezultate na ponos svih nas. Posebno navijačima, kojima takođe dugujemo ogromnu zahvalnost za podršku kakvu nema nijedan klub u Evropi i svetu, već samo Zvezda. Neka vam Nova 2025. donese puno sreće, sanjajte kao i do sada velike snove i svoje ciljeve postavljajte visoko. Živela Zvezda, živela Srbija!

– Danas smo se okupili u velikom broju, po ovakvom vremenu, i to pokazuje jednu divnu osobinu koju imamo, a to je da negujemo i verujemo u pripadnost Zvezdi. Hvala sekretarima i predsednicima klubova koji su se potrudili da danas, iako je raspust, dođe toliko dečaka i devojčica. Drago mi je što su mogli da pogledaju ovaj film na kome je bio samo jedan mali isečak iz onoga što se zove Crvena zvezda i mogli smo da vidimo šta je to bila Crvena zvezda. Ovo danas je priča o Zvezdi, inspiraciji za sva vremena. Ove godine smo imali zadovoljstvo da objavimo javni konkurs i da odaberemo jubilarni logo za 80 godina Crvene zvezde. Javilo se mnogo autora, 26 iz čitave bivše Jugoslavije, a bio je jedan i iz Nemačke. Odabrali smo jubilarni logo, a upravo ovde, na stadionu „Rajko Mitić“ zajedno smo gledali jednu utakmicu. Prisustvovalo je 12 autora i onda smo porazgovarali i zamolili da oni naprave njihovu ideju na jednoj strani kalendara, kako oni vide Crvenu zvezdu. Danas su oni sa nama, neki su došli čak iz Skoplja i moram da im se puno zahvalim. Meni je srce puno ovog 24. decembra što imamo tako mlade ljude koji su došli danas da vide kalendar. Želim vam da u 2025. godini doživimo mnogo lepih zvezdanih trenutaka, a ovo je jedan od tih Zvezdinih zvezdanih trenutaka – rekao je Zoran Avramović, generalni sekretar SD Crvena zvezda.