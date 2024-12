”Igrao sam dve utakmice pre tri godine, protiv Makedonije i evo me sada ponovo tu. Bio sam kod kuće, iznenadio sam se pozivu i svakako veoma obradovao. Odmah sam sutradan seo u auto i eto me danas ovde. Bio sam u top formi početkom godine u Španiji, trebalo mi je malo vremena potom da se naviknem na Nemačku, to je najbolja liga na svetu. Dobro sam igrao i dobro se osećam, a nagrada za to je stigla i u vidu ovog poziva. Igrati za reprezentaciju je velika čast!”