- Kad Bregar više nije tu, pristala bih da se vratim u reprezentaciju. To sam i rekla. Ne znam ko će da bude selektor, baš me to zanima, ali volela bih da Srbija ide na veliko takmičenje. Mislim da, ako mogu da pomognem, ja bih to uradila. Bio bi veliki propust da se ne ode na veliko takmičenje. Onda bi bilo teže da se kvalifikuje na Evropsko prvenstvo, možda bismo otišli u pretkvalifikacije. Već smo u kanalu, dubiozi. I sad treba mnogo vremena da se vratimo. Ako mogu da pomognem, tu sam - istakla je Dragana Cvijić, koja je poslednji put obukla crveni dres Srbije u baraž meču za SP 2021. protiv Slovačke.