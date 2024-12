– Meni je taj prekid možda i prijao. Imali smo kratku rotaciju, 6-7 igrača je imalo jako veliku minutažu i nama je taj predah značio. Bili smo toliko umorni i istrošeni, da nismo više znali šta nas boli. Poslednja tri minuta produžetaka su počeli da me hvataju grčevi, nisam mogao da hodam. Hvala Bogu što se sve dobro završilo. Imali smo sreće, ali i to mora da se zasluži.

– Klub raste na svim poljima i ujedinjuje nas želja da Partizan bude najbolji, kako na terenu, tako i u svemu što prati sport sa strane, a posebno u marketingu. Mislim da je svest o rukometu u Srbiji značajno porasla u ovoj godini zbog onoga što je Partizan postigao osvajanjem trofeja i u sferi marketinga. Promocija tima u Savanovi je nešto što nismo skoro videli u našem sportu, ali Partizan je brend, u to smo se uverili i na evropskim gostovanjima. Navijače širom sveta povezuje ljubav prema klubu i mnogo nam znači njihova podrška. Videti na Banjici naše navijače i one prave ljubitelje rukometa, koji poznaju igru, osećaju trenutak i bodre nas bez obzira na to koji je rezultat na semaforu – to je pravi vetar u leđa.